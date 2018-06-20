Накопилась мелочь? Обменяйте её на юбилейные монеты к Чемпионату мира по футболу в кассах СНГБ!

Хочешь юбилейную монету с символикой Чемпионата мира по футболу? Тогда прими участие в акции Сургутнефтегазбанка «Обменяй простую монету на юбилейную»* номиналом 25 рублей! Не копи мелочь, обращайся в офисы СНГБ и стань счастливым обладателем уникальной монеты!
Торопитесь, количество монет ограничено!
Для получения юбилейной монеты в честь Чемпионата мира по футболу 2018 номиналом 25 рублей либо денежной купюры необходимо выполнить следующие условия:
1. Сдать в банк монеты:
- не менее одной монеты номиналом 50 копеек;
- не менее пяти монет номиналом до 10 копеек (1, 5, 10 копеек в различном сочетании).
2 . Сумма монет номиналом до 10 копеек должна быть кратна 1 рублю.
3. Максимальный номинал обмениваемой монеты – 2 рубля.
4. Сумма обмениваемых монет должна быть кратна 25 рублям.
Срок проведения акции: с 15 июня до 15 июля 2018 года.
Место проведения акции – офисы АО БАНК «СНГБ» в г. Сургуте и Сургутском районе, г. Нефтеюганске, г. Москве, г. Санкт-Петербурге, г. Кириши, г. Пскове.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам круглосуточной службы поддержки клиентов банка: 8-800-200-88-04, 8-800-775-88-04.
*размен монет на бумажные купюры, монеты более высокого достоинства или на юбилейные монеты осуществляется без комиссии.
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