Покупайте спортивные товары с выгодой по программе лояльности СНГБ!

Лето – самое время для активного отдыха, спортивных занятий на свежем воздухе и совместных выездов на природу. Данное времяпровождение вдвойне приятней, если за покупку спорттоваров возвращается хорошая сумма кэшбека!

Сургутнефтегазбанк в преддверии летних отпусков и каникул объявляет выгодную акцию по спортивным товарам. С 01 июня 2018 г. СНГБ при покупке спорттоваров* кредитной картой банка, подключенной к программе лояльности (далее – ПЛ), начисляет до 10% от потраченной суммы в виде бонусов, при оплате расчетной картой – 7,5%**. Начисление в прочих категориях - по текущим минимальным уровням, установленным в зависимости от вида карт***.

Для того, чтобы воспользоваться повышенным кэшбеком необходимо осуществить смену категории ПЛ в личном кабинете ПЛ. После этого клиенту будут доступны повышенные бонусы в выбранной им категории. Акция продлится до 31 августа 2018 г. (включительно). Успейте воспользоваться прекрасной возможностью от СНГБ!

Получать бонусы просто!

Подключите свою карту к программе в любом из офисов или банкоматов банка (раздел «Дополнительные услуги»). Осуществите выбор в пользу бонусов за покупку спортивных товаров, зайдя в профиль участника в личном кабинете ПЛ****. В настройках ПЛ во всплывающем списке выберите необходимый тип программы. Оплачивайте картой СНГБ покупку спорттоваров. Получайте за это повышенные бонусы и компенсируйте ими свои расходы.

Бонусы начисляются на все зарегистрированные в программе карты, каждое начисление подтверждается автоматически.

Подробнее о программе – на сайте https://loyalty.sngb.ru/.

Организатор акции: АО БАНК «СНГБ» (www.sngb.ru).

*МСС коды: 5941, 7941, 5655, 7032;

**Но не более 3 000 бонусов в месяц для всех карт, подключенных к категории ПЛ Банка «Спортивные товары»;

***Для расчетных карт VISA PLATINUM PREMIUM тарифные планы «Лояльный+», «Премиум Priority Pass» – 1%; для прочих расчетных карт – 0,55%; для кредитных карт VISA PLATINUM PREMIUM тарифные планы «Лояльный+», «Премиум Priority Pass» – 2%; для прочих кредитных карт – 1%;

****Клиенты АО БАНК «СНГБ» имеют возможность осуществить смену категории ПЛ в личном кабинете ПЛ не более 1 раза в 30 дней на следующих условиях: смена категорий ПЛ осуществляется одновременно для всех карт клиента, привязанных к одному бонусному счету ПЛ клиента.