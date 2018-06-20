Начисляйте проценты на остаток по карте СНГБ-бонусами!

В Сургутнефтегазбанке выгодные предложения для пользователей банковских карт! Теперь, при остатке средств на карте, начисленные проценты можно вернуть СНГБ-бонусами! Накопив 2 000 бонусов, вы можете перевести их в рубли и зачислить на свою карту. Бонусы действительны в течение 1 года. Управление бонусами осуществляется в личном кабинете.

По заявлению клиента начисление процентов на остаток денежных средств, находящихся на картсчете, осуществляется СНГБ-бонусами на следующих условиях:

Для карт Visa Platinum и карт Classic Debit Мир, подключенных к тарифному плану «Единый»

Для карт Visa Platinum PREMIUM, подключенных к тарифному плану «Единый»

Для карт Visa Platinum Innooffice / Classic Debit Мир Innooffice

Программа лояльности – это наша благодарность за то, что вы с нами!

Оплачивая покупки картой Сургутнефтегазбанка, вы получаете в подарок бонусы и компенсируете ими до 10% своих покупок в виде возврата потраченных денежных средств обратно на карту.

Подробнее о программе – на сайте https://loyalty.sngb.ru.