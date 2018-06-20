Мобильный за репост! Выиграйте смартфон вместе с СНГБ

Сургутнефтегазбанк объявляет летнюю мобилизацию! Примите участие в конкурсе СНГБ «Мобильный за репост» и получите возможность выиграть один из трех смартфонов нового поколения - Samsung Galaxy!
Для того чтобы стать участником акции, необходимо до 30.06.2018:
- стать держателем карты VISA Platinum, эмитированной АО БАНК «СНГБ»;
- установить на своем мобильном устройстве приложение «СНГБ Онлайн»;
- сделать репост на новость о конкурсе в группах банка в социальных сетях.
По итогам конкурса методом случайной выборки будут определены три победителя:
Первым победителем станет участник, который в период проведения конкурса открыл карту VISA Platinum, установил приложение «СНГБ Онлайн» и сделал репост на новость об акции в группах банка в социальных сетях.
Вторым победителем станет участник, который в период проведения конкурса установил приложение «СНГБ Онлайн» и сделал репост на новость об акции в группах банка в социальных сетях.
üТретьим победителем станет участник, который в период проведения конкурса сделал репост на новость об акции в группах банка в социальных сетях (http://vk.com/surgutneftegasbank; https://www.facebook.com/surgutneftegasbank; https://twitter.com/bank_sngb).
Победителей конкурса «Мобильный за репост» ждут ценные подарки:
- Приз для первого победителя – Смартфон Samsung Galaxy S9+ (64Gb);
- Приз для второго победителя - Смартфон Samsung Galaxy S9 (64Gb);
- Приз для третьего победителя – Смартфон Samsung Galaxy S8+ (64Gb).
Срок проведения конкурса: с 01 июня 2018 г. по 30 июня 2018 г.
Определение и награждение победителей: до 31 июля 2018 г.
Не упустите возможность начать лето с новым смартфоном от СНГБ!
Правила проведения конкурса «Мобильный за репост».
Организатор конкурса – АО БАНК «СНГБ».
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