Мобильный за репост! Выиграйте смартфон вместе с СНГБ

Сургутнефтегазбанк объявляет летнюю мобилизацию! Примите участие в конкурсе СНГБ «Мобильный за репост» и получите возможность выиграть один из трех смартфонов нового поколения - Samsung Galaxy!

Для того чтобы стать участником акции, необходимо до 30.06.2018:

стать держателем карты VISA Platinum, эмитированной АО БАНК «СНГБ»;

установить на своем мобильном устройстве приложение «СНГБ Онлайн»;

сделать репост на новость о конкурсе в группах банка в социальных сетях.

По итогам конкурса методом случайной выборки будут определены три победителя:

Первым победителем станет участник, который в период проведения конкурса открыл карту VISA Platinum, установил приложение «СНГБ Онлайн» и сделал репост на новость об акции в группах банка в социальных сетях.

Вторым победителем станет участник, который в период проведения конкурса установил приложение «СНГБ Онлайн» и сделал репост на новость об акции в группах банка в социальных сетях.

üТретьим победителем станет участник, который в период проведения конкурса сделал репост на новость об акции в группах банка в социальных сетях (http://vk.com/surgutneftegasbank; https://www.facebook.com/surgutneftegasbank; https://twitter.com/bank_sngb).

Победителей конкурса «Мобильный за репост» ждут ценные подарки:

Приз для первого победителя – Смартфон Samsung Galaxy S9+ (64Gb);

Приз для второго победителя - Смартфон Samsung Galaxy S9 (64Gb);

Приз для третьего победителя – Смартфон Samsung Galaxy S8+ (64Gb).

Срок проведения конкурса: с 01 июня 2018 г. по 30 июня 2018 г.

Определение и награждение победителей: до 31 июля 2018 г.

Не упустите возможность начать лето с новым смартфоном от СНГБ!

Правила проведения конкурса «Мобильный за репост».

Организатор конкурса – АО БАНК «СНГБ».