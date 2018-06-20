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Мобильный за репост! Выиграйте смартфон вместе с СНГБ

Сургутнефтегазбанк объявляет летнюю мобилизацию! Примите участие в конкурсе СНГБ «Мобильный за репост» и получите возможность выиграть один из трех смартфонов нового поколения - Samsung Galaxy!

Для того чтобы стать участником акции, необходимо до 30.06.2018:

  • стать держателем карты VISA Platinum, эмитированной АО БАНК «СНГБ»;
  • установить на своем мобильном устройстве приложение «СНГБ Онлайн»;
  • сделать репост на новость о конкурсе в группах банка в социальных сетях.

По итогам конкурса методом случайной выборки будут определены три победителя:

Первым победителем станет участник, который в период проведения конкурса открыл карту VISA Platinum, установил приложение «СНГБ Онлайн» и сделал репост на новость об акции в группах банка в социальных сетях.

Вторым победителем станет участник, который в период проведения конкурса установил приложение «СНГБ Онлайн» и сделал репост на новость об акции в группах банка в социальных сетях.

üТретьим победителем станет участник, который в период проведения конкурса сделал репост на новость об акции в группах банка в социальных сетях (http://vk.com/surgutneftegasbank; https://www.facebook.com/surgutneftegasbank; https://twitter.com/bank_sngb).

Победителей конкурса «Мобильный за репост» ждут ценные подарки:

  • Приз для первого победителя – Смартфон Samsung Galaxy S9+ (64Gb);
  • Приз для второго победителя - Смартфон Samsung Galaxy S9 (64Gb);
  • Приз для третьего победителя – Смартфон Samsung Galaxy S8+ (64Gb).

Срок проведения конкурса: с 01 июня 2018 г. по 30 июня 2018 г.

Определение и награждение победителей: до 31 июля 2018 г.

Не упустите возможность начать лето с новым смартфоном от СНГБ!

Правила проведения конкурса «Мобильный за репост».

Организатор конкурса – АО БАНК «СНГБ».


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Сегодня в 14:04, просмотров: 176, комментариев: 0


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