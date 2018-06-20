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Сургутский Центр занятости не исключает наплыва людей серебряного возраста

Произойти это может из-за пенсионной реформы

dagmintrud.ru
dagmintrud.ru

В Сургутском центре занятости не исключают, что после повышения пенсионного возраста количество обращающихся за помощью в трудоустройстве пожилых людей возрастет.

«В этом году временной занятостью было охвачено восемь пенсионеров. Из общего числа обратившихся эта категория занимает пять процентов (в прошлом году — четыре), — рассказала СИА-ПРЕСС директор Сургутского ЦЗН Ирина Мочалова. — Это не большой процент, но в связи с грядущим повышением пенсионного возраста он, скорее всего, будет увеличиваться».

Минтруд России уже порекомендовал Центрам занятости населения в регионах открывать специальные подразделения, которые помогали бы пожилым людям находить работу.

Отметим, что на текущий момент уже существуют программы трудоустройства граждан предпенсионного и пенсионного возраста. «Это дополнительная мера повышения их конкурентоспособности и возможности трудоустройства на постоянные рабочее места и временные с частичной компенсацией зарплаты», — отмечает Мочалова. К тому же ЦЗН могут направлять пенсионеров и людей предпенсионного возраста на переобучение, повышение квалификации, давать бесплатные консультации, оказывать услуги по профориентации.


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Сегодня в 12:04, просмотров: 167, комментариев: 1


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Комментарии:
Вольдемар
не нравится
Сегодня в 12:13
Ага, так все и ломанулись на север))) Прежде чем что-то написать изучите предмет темы. Чтобы в 60 на пенсию выйти, надо 20 лет в Сургуте оттарабанить или другой местности, приравненной к районам Крайнего Севера или 15 на КС.

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