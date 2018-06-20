Новость об отставке главного полицейского Югры Василия Романицы оказалась фейком

Новость об уходе главы УМВД по ХМАО Василия Романица на пенсию не соответствует действительности, сообщают источники siapress.ruв окружных силовых структурах. Ранее в СМИ появилась информация об отставке главного полицейского Югры. Слухи связывали уход Романицы на пенсию со скандалами в правоохранительных органах округа. Одним из последних, стало самоубийство следователя в Лангепасе. Напомним, что погибшая обвинила в доведении до суицида свою начальница и, по слухам, обращалась за помощью к окружному начальству, но ее просьбы остались без ответа.

В пресс-службе окружного УМВД от комментариев отказываются. Возможно, это связано с запретом на публикацию плохих новостей, о котором наш портал писал на днях.