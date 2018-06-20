У Сургутского художественного музея появилась новая площадка...в поликлинике

В связи с открытием нового здания Городской клинической поликлиники №1 на ул. Университетской, 19, расширяются и выставочные возможности Сургутского художественного музея, сообщает пресс-служба учреждения.

В стенах поликлиники в рамках социального проекта «Музей без границ» будут представлены копии художественных произведений графики, акварели, кукольного искусства. Кроме того, сотрудники СХМ проведут специальные экскурсии по представленным выставкам «Цветы от Художественного…» и «КУКЛЯНДИЯ» для всех желающих.

Открытие объекта здравоохранения намечено на август текущего года. В новом здании расположатся как взрослое, так и детское отделения. Для посетителей постарше Сургутский художественный музей создал букет из лучших произведений своей коллекции. Организаторы проекта уверены, что яркие краски флоры добавят цвета в наше северное лето, отчего посетителям медучреждения станет теплее и уютнее.

В детском отделении будут экспонироваться фотографии уникальных произведений кукольного искусства, выполненных, как правило, в единственном экземпляре. На сегодняшний день в собрании музея находится 117 авторских кукол. На кадрах в поликлинике отображена лишь часть из них, но в планах организаторов запланировано обновление экспозиции.