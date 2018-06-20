Прокурор Югры проведет прием граждан в Сургуте

Исполняющий обязанности прокурора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Игорь Александрович Меньшиков проведёт выездной приём граждан в городе Сургуте.
Личный приём состоится 21.06.2018 с 14.00 часов в здании прокуратуры г. Сургута по адресу: г. Сургут, ул. Островского, 47.
Обращающимся на приём гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт).
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