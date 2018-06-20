Депутаты Сургута раскритиковали бездействие руководства Колледжа русской культуры им. Знаменского

Сургутский колледж русской культуры им. Знаменского давно получал предписания о нарушениях в учебном процессе, однако никаких действий менеджмент учебного учреждения не предпринимал. Такое мнение высказали городские депутаты во время заседания комитета по социальной политике сургутской думы, которое состоялось 19 июня.

«Ситуация возникла не сегодня и даже не вчера, а гораздо раньше. Руководители колледжа получали предписания о несоответствии [условий обучения] и о необходимости устранения нарушений, так же, как и все наши школы. Но реакция была совершенно другая, и никаких действий предпринято не было. Получили вполне логичный результат. Хочу отметить, что сложившаяся ситуация на учебный процесс никак не скажется, и с 1 сентября колледж продолжит работать», - рассказала председатель сургутской думы Надежда Красноярова.

Напомним, вкратце предысторию. По результатам проверки Рособрнадзора, которая была проведена в мае, колледжу было отказано в аккредитации как учреждению профессионального образования, т.е. его основной сферы деятельности. Для поиска решения проблемы коллектив колледжа обратился к окружным и городским властям с просьбой о помощи. В понедельник, 18 июня, состоялось собрание с участием представителей муниципальных и региональных органов управления. По результатам встречи было принято решение создать дорожную карту по выводу колледжа из кризисного состояния.

Как стало известно на заседании комитета по социальной политике городской думы, Рособрнадзор выявил около 100 нарушений в учебном процессе. Некоторые из них касаются как условий обучения (отсутствие собственного спортзала, удручающее состояние помещений, необходимость ремонта), так и несоблюдение учебных стандартов. Все нарушения должны быть устранены к следующей проверке Рособрнадзора, которая пройдет через полгода, а саму аккредитацию колледж сможет получить через год, в мае 2019.