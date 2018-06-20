16+
Наверх
Логотип Сиапресс

Депутаты Сургута раскритиковали бездействие руководства Колледжа русской культуры им. Знаменского

​Сургутский колледж русской культуры им. Знаменского давно получал предписания о нарушениях в учебном процессе, однако никаких действий менеджмент учебного учреждения не предпринимал.

Ситуация на учебный процесс никак не скажется, и с 1 сентября колледж продолжит работать
Ситуация на учебный процесс никак не скажется, и с 1 сентября колледж продолжит работать

Сургутский колледж русской культуры им. Знаменского давно получал предписания о нарушениях в учебном процессе, однако никаких действий менеджмент учебного учреждения не предпринимал. Такое мнение высказали городские депутаты во время заседания комитета по социальной политике сургутской думы, которое состоялось 19 июня.

«Ситуация возникла не сегодня и даже не вчера, а гораздо раньше. Руководители колледжа получали предписания о несоответствии [условий обучения] и о необходимости устранения нарушений, так же, как и все наши школы. Но реакция была совершенно другая, и никаких действий предпринято не было. Получили вполне логичный результат. Хочу отметить, что сложившаяся ситуация на учебный процесс никак не скажется, и с 1 сентября колледж продолжит работать», - рассказала председатель сургутской думы Надежда Красноярова.
Напомним, вкратце предысторию. По результатам проверки Рособрнадзора, которая была проведена в мае, колледжу было отказано в аккредитации как учреждению профессионального образования, т.е. его основной сферы деятельности. Для поиска решения проблемы коллектив колледжа обратился к окружным и городским властям с просьбой о помощи. В понедельник, 18 июня, состоялось собрание с участием представителей муниципальных и региональных органов управления. По результатам встречи было принято решение создать дорожную карту по выводу колледжа из кризисного состояния.
Как стало известно на заседании комитета по социальной политике городской думы, Рособрнадзор выявил около 100 нарушений в учебном процессе. Некоторые из них касаются как условий обучения (отсутствие собственного спортзала, удручающее состояние помещений, необходимость ремонта), так и несоблюдение учебных стандартов. Все нарушения должны быть устранены к следующей проверке Рособрнадзора, которая пройдет через полгода, а саму аккредитацию колледж сможет получить через год, в мае 2019.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 08:48, просмотров: 378, комментариев: 3


QR код
Комментарии:
vs c
не нравится
Сегодня в 09:17
Колледж продолжит работать - но как общеобразовательная школа! Музыкальные часы будут сведены к 1 часу в неделю (как в обычной школе, но не как в профильном учебном заведении). Интересно, почему колледж проверяли как общеобразовательную школу, а не как предпрофильную? Это первый вопрос. А второй - депутаты здесь очень сильно лукавят - Колледж бюджетный, финансирование выделяется, будут ремонты/спортзалы, библиотеки, нет - значит НЕ будет. Это ведь логично! Упрекать Колледж в неисправлении нарушений просто странно, прежде всего нужно начинать с Депутатов, которые определяют, куда пойдет финансирование. В общем как всегда у нас - начинают перекладывать с больной головы на здоровую. Похоже, последнее, что интересует депутатов - это вопрос поддержки и развития талантов детей. Поэтому и запустили этот пин-понг обвинений.
Dochimacho vs c
не нравится
Сегодня в 10:51
Так у колледжа вроде как окружное бюджетирование, это учреждение субъекта федерации. При чём тут городские депутаты?
Моби
не нравится
Сегодня в 11:57
странные депутаты - пока на уровень Москвы проблема не вылезла - было пофик

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Её след

Её след
Написать о Вере Зотовой меня заставила обидная ее приятельницы фраза: "Зачем что-то писать кроме некролога в газету отправили? Она не мэр, о ней много не напечатают!"
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 12:13
75 0
Вере Матвеевне Зотовой, учителю и хорошему человеку

Вере Матвеевне Зотовой, учителю и хорошему человеку
Сургутяне проводили в последний путь Веру Зотову, педагога и журналиста
Александра Хадынская, Сургутский государственный университет Сегодня в 12:06
131 0
«Хорошее место — колледж Знаменского...»

«Хорошее место — колледж Знаменского...»
О ситуации с учреждением высказался его выпускник, руководитель «Летучего театра», актер и режиссер Виктор Евдокимов
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 10:01
195 0
Статья дня. Вотум недоверия

Статья дня. Вотум недоверия
Однако нужно иметь в виду, что власть не просто нарушила одно из своих обещаний – надо отдавать себе отчёт в том, что её ложь и враньё относительно пенсионной системы стало попросту тотальным
Владислав Иноземцев, экономист 19 июня в 17:19
702 2
Дело не в пенсии, дело в деньгах

Дело не в пенсии, дело в деньгах
Того, что у моего поколения пенсии не будет, я поняла еще в тот момент, когда начались игры с накопительной и страховой пенсией. Уверенность подкрепилась, когда в силу вступали поправки касательно частных НПФ, затем - когда пошли слухи, что эту систему вообще отменят.
Евгения Гладущенко 19 июня в 14:12
1254 13
​Какие автошколы Сургута лучше всех обучают вождению? // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

​Какие автошколы Сургута лучше всех обучают вождению? // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС
На основе данных ГИБДД по количеству аварий, совершенных водителями-новичками
Лилия Сулейманова 19 июня в 14:06
617 0
​В Сургуте проходит бесплатный йога-марафон для всех желающих // РАСПИСАНИЕ

​В Сургуте проходит бесплатный йога-марафон для всех желающих // РАСПИСАНИЕ
Катерина Филимонова 19 июня в 11:58
610 3
​«Аналога этому колледжу в России нет!»

​«Аналога этому колледжу в России нет!»
Кристина Руденченко, выпускница колледжа русской культуры им. А. С. Знаменского, искусствовед, этнофристайлер и призер международных конкурсов, поделилась мнением о ситуации, сложившейся в заведении
Редакция СИА-ПРЕСС 19 июня в 10:01
602 0
Обещать - не значит жениться

Обещать - не значит жениться

Сталепромышленное производство – далеко не самый безопасный вид деятельности.Складывается ощущение, что в заботе о деловой среде власть забыла о качестве среды городской. Но особо переживать, а тем более – строить баррикады на подъездах к будущей стройплощадке, преждевременно. Потому что совсем не факт, что этот проект «Северстали» все же будет реализован
Маргарита Стройнова 18 июня в 17:25
1098 19
​«Прошу вышестоящих лиц вмешаться в эту ситуацию!» Сотрудник колледжа русской культуры им. А. С. Знаменского написал петицию Владимиру Путину

​«Прошу вышестоящих лиц вмешаться в эту ситуацию!» Сотрудник колледжа русской культуры им. А. С. Знаменского написал петицию Владимиру Путину
Надежда Макаренко 18 июня в 15:13
1403 0
Priority pass в Сургуте - мягкие диваны, бесплатный Wi-Fi и шведский стол // ФОТО

Priority pass в Сургуте - мягкие диваны, бесплатный Wi-Fi и шведский стол // ФОТО
В аэропорту открылся зал ожидания повышенной комфортности
Константин Шперлинг 18 июня в 10:32
1049 1
Нам все по плечу!

Нам все по плечу!
В общем, по просьбам трудящихся деньги на все важнейшие государственные дела, без которых можно самим остаться не у дел, власть нашла в кармане... Ну... Этих самых, как их бишь там?! Которые голосовали-то недавно!
Александр Мазурин 18 июня в 10:01
1071 7
Начальник ИФНС Сургута Елена Голышева: «Расходы на контрольно-кассовую технику предприниматель может возместить полностью»

Начальник ИФНС Сургута Елена Голышева: «Расходы на контрольно-кассовую технику предприниматель может возместить полностью»
Сергей Степанов 15 июня в 17:04
537 0
С 1 июля у россиян новая обязанность перед государством: отчитываться за поступления на банковские счета

С 1 июля у россиян новая обязанность перед государством: отчитываться за поступления на банковские счета
ИФНС также будет проверять регулярные переводы, чтобы исключить нелегальный заработок
Лилия Сулейманова 15 июня в 10:42
53234 15
Это очень большая ответственность - быть врачом

Это очень большая ответственность - быть врачом
Примите мои искренние поздравления с вашим профессиональным праздником. Счастья и здоровья вам и вашим близким
Надежда Красноярова, председатель думы г. Сургута 17 июня в 10:41
654 0
В ваших надежных руках самое ценное для всех нас – жизнь и здоровье

В ваших надежных руках самое ценное для всех нас – жизнь и здоровье
Уважаемые работники и ветераны здравоохранения, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 17 июня в 10:39
625 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика