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Россия впервые вышла в плей-офф Чемпионата мира по футболу

Во втором матче группового этапа был обыгран Египет со счетом 3:1

Сборная России обыграла сборную Египта со счетом 3:1 во втором матче группового этапа. Эта победа позволила нашей команде впервые в истории выйти в плей-офф Чемпионат мира по футболу.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1. Сборная России вышла вперед после автогола защитника египтян Ахмеда Фатхи на 47-й минуте. Увеличил преимущество полузащитник Денис Черышев, забивший мяч с передачи защитника Марио Фернандеса на 59-й минуте встречи. Через полторы минуты голом отличился нападающий Артем Дзюба.

На 73-й минуте встречи в ворота российской команды был назначен пенальти, который реализовал нападающий сборной Египта Мохаммед Салах.

В первом матче сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Уругвай обыграл Египет — 1:0. Таким образом, российская команда лидирует в группе А, имея в активе шесть очков и обеспечив себе выход в плей-офф чемпионата мира. Египтяне первыми из стран-участниц мундиаля лишились шансов на выход в следующую стадию турнира.


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