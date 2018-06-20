Россия впервые вышла в плей-офф Чемпионата мира по футболу

Сборная России обыграла сборную Египта со счетом 3:1 во втором матче группового этапа. Эта победа позволила нашей команде впервые в истории выйти в плей-офф Чемпионат мира по футболу.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1. Сборная России вышла вперед после автогола защитника египтян Ахмеда Фатхи на 47-й минуте. Увеличил преимущество полузащитник Денис Черышев, забивший мяч с передачи защитника Марио Фернандеса на 59-й минуте встречи. Через полторы минуты голом отличился нападающий Артем Дзюба.

На 73-й минуте встречи в ворота российской команды был назначен пенальти, который реализовал нападающий сборной Египта Мохаммед Салах.

В первом матче сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Уругвай обыграл Египет — 1:0. Таким образом, российская команда лидирует в группе А, имея в активе шесть очков и обеспечив себе выход в плей-офф чемпионата мира. Египтяне первыми из стран-участниц мундиаля лишились шансов на выход в следующую стадию турнира.