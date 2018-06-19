Навальный организует акцию протеста против повышения пенсионного возраста

Оппозиционер Алексей Навальный объявил о проведении 1 июля акции протеста в связи с планами правительства повысить пенсионный возраст, сообщает «Медуза».

Уведомления о проведении акции поданы в 20 городах, заявил политик. В их число не входят Москва, Санкт-Петербург и ряд других крупных городов, где проходят матчи чемпионата мира по футболу.

В сообщении Навального упомянуты 17 городов: Белгород, Бийск, Ижевск, Краснодар, Красноярск, Комсомольск-на-Амуре, Липецк, Мурманск, Новокузнецк, Новосибирск, Оренбург, Псков, Ставрополь, Тверь, Томск, Хабаровск, Ярославль.

По мнению Навального, повышение пенсионного возраста — «самое настоящее преступление» и «ограбление нескольких десятков миллионов человек».