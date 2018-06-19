​Получить загранпаспорт и водительские права станет затратнее

В рамках третьего чтения Государственная дума приняла закон об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта нового поколения, сообщает издание Vesti.ru.

Если раньше россияне могли оформить заграничный паспорт за три с половиной тысячи рублей, то теперь загранпаспорт с электронным носителем информации обойдется в пять тысяч рублей. Документ для выезда за рубеж для ребенка до 14 лет будет стоит две с половиной тысячи рублей вместо прежних полутора, написано на сайте Госдумы.

Более затратной в связи с принятым законом станет и жизнь автовладельцев. Размер государственной пошлины за регистрацию транспортных средств и совершение иных регистрационных действий, связанных с выдачей свидетельства нового поколения, составит полторы тысячи рублей.

Кроме того, пошлина за выдачу водительского удостоверения нового поколения оценивается в три тысячи рублей.

Уточняется, что закон должен вступить в силу по прошествии одного месяца со дня его официального опубликования.