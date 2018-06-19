Сургут — как с открытки! Молодые художники соберутся на пленэре, чтобы запечатлеть городские пейзажи для нового проекта

В рамках празднования Дня молодежи около 20 молодых сургутских художников примут участие в городском пленэре, который состоится в парке «За Саймой» (вход с улицы Университетской, напротив нового бассейна).

30 июня в 13:00 профессиональные живописцы, а также любители, чьим рукам не чужды кисть, баллончик и другие изобразительные средства, будут рисовать пейзажи, виды и объекты Сургута — в разных техниках, разными материалами и в разных форматах.

Среди участников мероприятия: Николай Бондарчук, Любовь Шатохина, Александр Марков, Булат Сайфуллин и другие молодые художники города.

После пленэра работы художников окажутся в распоряжении Центра молодежного дизайна, являющегося инициатором мероприятия. Лучшие из картин будут оцифрованы и выпущены в виде комплекта концептуальных открыток «Сургут. Я так вижу».

По словам организатора проекта, специалиста по работе с молодежью МАУ ПРСМ «Наше время» Евгении Горбуновой, цель городского пленэра заключается в популяризации и создании условий реализации, а также демонстрации творческой деятельности подростков и молодежи (молодых художников) в возрасте до 30 лет. Кроме того, проект должен привлечь внимание жителей Сургута к процессу формирования городской среды и к актуальным приемам художественного самовыражения. В том числе городской пленэр призван объединить молодых творцов, увлеченных разными направлениями изобразительного искусства.