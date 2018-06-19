Сургутянина за пьяную езду посадили на 10 месяцев

Обещать - не значит жениться

Сталепромышленное производство – далеко не самый безопасный вид деятельности.Складывается ощущение, что в заботе о деловой среде власть забыла о качестве среды городской. Но особо переживать, а тем более – строить баррикады на подъездах к будущей стройплощадке, преждевременно. Потому что совсем не факт, что этот проект «Северстали» все же будет реализован