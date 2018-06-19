Сургутянин за повторную пьяную езду получил 10 месяцев лишения свободы. К тому же ему запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2,5 года. Права забрали на аналогичный срок.
Сургутянина за пьяную езду посадили на 10 месяцев
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Сегодня в 15:26, просмотров: 103, комментариев: 0
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