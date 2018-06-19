В Лангепасе следователь покончила с собой, обвинив во всем свою начальницу

В Лангепасе следователь городского СО ОМВД Кристина Альховская в понедельник утром, 18 июня, покончила с собой в своем кабинете. Девушка скончалась на месте происшествия. Позже в ее кабинете нашли табельное оружие.

Через некоторое время в интернете появилась информация, что она оставила предсмертную записку. В ней она обвиняет свою непосредственную начальницу - заместителя начальника отдела - начальника СО ОМВД России по городу Лангепас Дилару Муртазину в том, что с ней произошло (пунктуация автора сохранена):

«Что хотела получай! Тело мое прошу отправить в город Барнаул и после прочтения сообщить моей маме по телефону (...). P.S. Следственному комитету: Эта (...) довела меня до самоубийства - начальник СО ОМВД России по городу Лангепасу подполковник юстиции Муртазина Д.Г. Тварь! И знай, что я не ходила и не гуляла с мороженым по городу!».

Молодая сотрудница полиции полгода назад перевелась в Югру из Алтайского края. По информации «КП Барнаул», в городе у Альховской остались муж и ребенок. На сайте СО ОМВД России по г. Лангепасу официального сообщения о гибели девушки-следователя там нет, так же как и на сайте СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.