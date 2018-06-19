​В Сургуте преступлений как бы нет. Местные силовики перестали сообщать о плохих происшествиях

С момента начала ЧМ-2018 на сайтах местных УМВД и Следственного комитета перестали появляться плохие новости. Нет данных о том, какие преступления совершаются в Сургуте и округе, какие аварии произошли на дорогах Югры.

Теперь на ресурсах силовиков и в рассылках для СМИ можно увидеть лишь пост-релизы различных профилактических мероприятий и нейтральные новости.

Как стало известно СИА-ПРЕСС от своих источников в УМВД, таков был указ свыше. Однако Прокуратура ХМАО продолжает публиковать итоги своей работы. Правда по тем преступлениям, которые совершили югорчане до дня икс.