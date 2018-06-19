​В Сургуте преступлений как бы нет. Местные силовики перестали сообщать о плохих происшествиях

С момента начала ЧМ-2018 на сайтах местных УМВД и Следственного комитета перестали появляться плохие новости. Нет данных о том, какие преступления совершаются в Сургуте и округе, какие аварии произошли на дорогах Югры.
Теперь на ресурсах силовиков и в рассылках для СМИ можно увидеть лишь пост-релизы различных профилактических мероприятий и нейтральные новости.
Как стало известно СИА-ПРЕСС от своих источников в УМВД, таков был указ свыше. Однако Прокуратура ХМАО продолжает публиковать итоги своей работы. Правда по тем преступлениям, которые совершили югорчане до дня икс.
Как построить бизнес на гурманах? Руководитель Первой Семейной Сыроварни Сургута Вера Ионина // ONLINE 25 июня 11.00