​В Центральной городской библиотеке состоится телемост с известным писателем Олегом Роем

В рамках масштабного всероссийского проекта «#ЛитМост. Эксмо объединяет» в Сургуте пройдет онлайн-встреча с Олегом Роем — автором более тридцати книг в разных жанрах. Этот писатель входит в ТОП-100 лучших европейских романистов, а его произведения экранизируют и переводят на иностранные языки.

Телемост пройдет 21 июня в 16:00 на площадке Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина.

Во время эфира Олег Рой расскажет о саге «Соратники», серии фантастических романов «ИЗГОИ» и о недавно вышедших книгах «Маленькие люди» и «Тайный шифр художника». Кроме того, разговор пойдет и о детских проектах Роя: «Дракоша Тоша», «Джинглики», «Сказочный патруль», «Мечтатели». Также автор проанонсирует новые проекты компании «ToyRoy» — «Стражи гор» и «Волшебная лавка Есении».

Во время онлайн-встречи, объединяющей студию в самом

центре Москвы и региональные библиотеки по всей стране, зрители смогут задать вопрос любимому автору.

Каналы для связи и просмотра:

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Онлайн–трансляция будет вестись на всех площадках параллельно.