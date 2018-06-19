​Аналитики: средним классом в Югре можно считать людей, получающих более 72 тысяч рублей

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) провело анализ по выявлению минимального уровня зарплаты для причисления человека к среднему классу.

Так в Москве цифра составила 121,1 тысячу рублей (до вычета налогов), от 72,7 тысяч до 96,9 тысяч рублей в Санкт-Петербурге, Московской области, ХМАО, ЯНАО, Ненецком АО, Краснодарском крае, Мурманской, Архангельской, Тюменской и Свердловской областях, а также в регионах Дальнего Востока. В остальных субъектах РФ — 60 тысяч рублей.

По определению АКРА, к среднему классу относятся граждане с «максимальной экономической активностью», которые приобретают товары повышенного качества. Их доходы позволяют иметь недвижимость и автомобиль (или могут позволить ипотеку и автокредит), они не имеют проблем с оплатой счетов и покупкой необходимых товаров, выезжают за границу и осуществляют накопления. Люди среднего класса имеют высшее образование, занимаются умственным трудом или предпринимательством.

Для своих расчетов АКРА анализировало стоимость на недвижимость в регионе, автомобили среднего класса, отпуска два раза в год. А также оплату счетов ЖКХ и стоимость фиксированного набора потребительских товаров.

СИА-ПРЕСС предлагает вам пройти опросы «Считаете ли вы себя представителем среднего класса?» и «Сколько должен зарабатывать человек ежемесячно, чтобы его можно было считать представителем среднего класса? (в рублях)»