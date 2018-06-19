Территорию бывшего авторынка могут отдать сургутским гонщикам

В Сургуте возможно появится школа автоспорта. О том, для чего городу такой объект, ранее СИА-ПРЕСС рассказал руководитель проекта, организатор Ugra Drift Festival Александр Зелинский.

Сейчас на сентябрь назначено проведение публичных слушаний о судьбе территории бывшего авторынка неподалеку от аэропорта.

«Нас поддержал заместитель главы города Роман Меркулов, департамент архитектуры и градостроительства, отдел молодежной политики администрации и молодежная палата при думе Сургута. — отметил Александр Зелинский. — В марте была проведена встреча, по итогам которой назначили публичные слушания. Их результат спрогнозировать сложно, но так как наша школа автоспорта — социально значимый проект, мы надеемся на положительный исход».

Отметим, что, если в Сургуте появится школа автоспорта, она будет единственной в Югре.