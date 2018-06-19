Сургутский самострой на Югорском тракте могут легализовать

На Югорском тракте в Сургуте может появиться спортивный квартал. Об этом стало известно во время публичных слушаний, которые состоялись в сургутской думе 18 июня. Согласно обнародованному проекту межевания, квартал «Пойма-2», расположенный рядом с «Сургут Сити моллом», будет отведен для строительства большого комплекса зданий.

Здесь должна появиться ледовая арена на 5 тысяч мест, теннисный корт, волейбольная арена, универсальный спортивный комплекс, тренировочный ледовый каток, гостиница и общежитие для спортсменов. Никаких сроков строительства названо не было, как и источников финансирования, за исключением заинтересованности со стороны «Газпром Переработки».

Несмотря на то, что «Пойма-2» по проекту развития города должен стать спортивным ядром Сургута (подробнее наш портал писал об этом в прошлом году), присутствующих смутил представленный концепт застройки этого земельного участка. Больше всего вопросов было к недостроенному высотному зданию, расположенному рядом с «Мерседес центром». Согласно проекту межевания, он должен стать административным корпусом, где будут располагаться офисы спортивных федераций.

«Не вижу в техническом задании, которое предоставила администрация города, этого недостроенного здания. Я так понимаю, что включение этой постройки в проект является личной инициативой его авторов? Хочу напомнит, что это здание является самостроем и его узаконивание фактически является присвоением муниципальной земли», - отметил депутат городской думы Владимир Болотов.