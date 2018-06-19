Левада-центр: 51 процент россиян хотят видеть Путина президентом после 2024 года

Чуть более половины опрошенных «Левада-центром» россиян — 51 процент — хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента после 2024 года, сообщают «Ведомости».

Отметим, что по ранее озвученным центром данным, в 2012 году таких граждан было 34 процента, а в августе 2017 года — 67 процентов.

За полномасштабные перемены в России — рост социальных расходов и укрепление патернализма, проголосовало 57 процентов респондентов (год назад таких было 42 процента).

Почти 30 процентов опрошенных считают, что изменения в правительстве не решат существующие проблемы.