Программа «Сотрудничество» продлена до 2025 года. На что потратит деньги Югра

Действие договора между органами власти тюменской матрешки - Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов – продлено до конца 2025 года. Об этом сообщил департамент общественных связей Югры. Свои подписи в документе поставили губернатор Югры Наталья Комарова, временно исполняющий обязанности главы Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор.

«Каждый из проектов, финансируемых по программе «Сотрудничество», является важным. Если говорить о приоритетах 2018 года, то с учетом актуальности, отмечу, что более трех миллиардов рублей мы планируем направить на социальные выплаты для обеспечения жильем молодых семей, коренных малочисленных народов Севера, многодетных семей и на переселение из балочных массивов», - пояснила губернатор Югры Наталья Комарова.

Кроме того, в рамках программы в 2018 году ожидается ввод в эксплуатацию авторечвокзала в п. Березово и завершение реконструкции автомобильной дороги «Сургут - Лянтор, км 14 - км 21». Продолжится строительство автомобильной дороги «Октябрьское – Горнореченск на участке Октябрьское – Большие Леуши. 5 этап. Автомобильная дорога к п. Комсомольский» и автомобильной дороги «пгт. Коммунистический - п. Унъюган», ввод в эксплуатацию которых запланирован на 2019 - 2020 годы. Запланировано приобретение 5 объектов для размещения учреждений здравоохранения, 2 объекта для учреждений образования, 2 объекта для размещения многофункциональных центров по оказанию услуг населению. В 2018 году будет продолжено субсидирование пассажирских перевозок авиа и водным транспортом, снижение стоимости билетов ожидается соответственно на уровне 50% и 60%.

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