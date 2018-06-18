Бельгия разгромила Панаму на ЧМ-2018

Сборная Бельгии разгромила Панаму в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в России, сообщает «Газета.ру».
В начале второго тайма бельгийский полузащитник Дрис Мертенс красивейшим ударом с лета отправил мяч в сетку ворот панамского голкипера. Также дублем отметился форвард английского «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.
Таким образом, Бельгия вышла на первое место в группе G.
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