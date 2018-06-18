Telegram снова подал жалобу в ЕСПЧ на блокировку в России

Telegram подал в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вторую жалобу на решение российских властей о блокировке мессенджера на территории страны, сообщает «Коммерсант».

В жалобе Telegram утверждает, что «российские власти даже не пытались установить баланс между необходимостью противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности и защитой прав граждан на уважение частной жизни», а также права мессенджера на распространение информации.

«Действия российских властей, направленные на ограничение доступа к Telegram, уже привели к сопутствующей блокировке сотен посторонних интернет-ресурсов, а также перебоям в работе интернет-сервисов, к которым даже российскими властями не предъявлялось никаких претензий»,— говорится в жалобе.