​Топ-10 спектаклей июня: что посмотреть сургутским детям и их родителям

Театр актера и куклы «Петрушка составил список лучших спектаклей июня, которые порадуют не только детей, но и родителей. Постановки проходят как в будни, так и в выходные, и позволяют провести досуг с пользой тем, кто не покинул Сургут на время отпуска или каникул. В число избранных спектаклей от «Петрушки» вошли «Огневушка», «Дюймовочка», «Малыш и Карлсон» и другие.

Июнь близится к концу, но все желающие приобщиться к культурному отдыху еще успевают посетить два спектакля театра актера и куклы «Петрушка»!

Так, 24 июня в малом зале Сургутской филармонии можно посмотреть поучительную детскую постановку «Поросенок Чок».

Яркий и динамичный спектакль про храброго, заводного и непослушного Поросенка Чока, который из-за своих шалостей, попадает в неприятную историю, предназначен для детей с двух лет.

Кроме того, 27 июня в 19:00 для аудитории постарше артисты «Петрушки» покажут нашумевшую экспериментальную постановку «451 градус по Фаренгейту». Спектакль пройдет в малом зале Сургутской филармонии.

Как писал автор произведения Рэй Брэдбери, 451 градус по Фаренгейту — это температура, при которой воспламеняется и горит бумага. Именно бумага стала основным художественным приемом сценографии спектакля, материалом и фактурой для декораций, костюмов, кукол.

Билеты на спектакли можно приобрести на сайте teatr-petrushka.ru и в кассе Сургутской филармонии.

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