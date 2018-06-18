​Вартовчанин за смертельное ДТП получил условный срок

Вартовчанин получил 3,5 года лишения свободы условно, с испытательным сроком на три года за то, что спровоцировал ДТП со смертельным исходом. Также ему предстоит компенсировать причиненный моральный вред.

В июле прошлого года мужчина управлял краном-манипулятором на дороге Нижневартовск-Радужный. При развороте с обочины он не уступил дорогу БМВ Х5, произошла авария. В итоге пассажир БМВ умер, а водитель получил тяжелые травмы.

Срок ему смягчил тот факт, что на его иждивении находится малолетний ребенок.