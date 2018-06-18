AliExpress откроет пункты выдачи товаров в 100 городах России

AliExpress c 19 июня запустит услугу выдачи посылок в пунктах выдачи в 100 российских городах, сообщают «Ведомости».

Издание отмечает, что клиенты маркетплейса смогут забрать заказанные товары в пунктах PickPoint, постаматах Qiwi и Pulse Express и салонах «Ростелекома» и Tele2. Новая услуга будет доступна для покупателей почти в 2000 так называемых пикап-зон.

Логистическим партнером проекта выступит компания Dynamic Parcel Distribution (DPD). Гендиректор PickPoint Надежда Романова и представитель DPD подтвердили изданию эту информацию. Поначалу в пунктах выдачи будут доступны более 3 млн товаров среди одежды и электроники. При этом посылка должна не превышать 15 кг и по размерам соответствовать габаритам – 60 х 40 х 30 см.

Китайский маркетплейс рассчитывает, что новая услуга позволит сократить сроки получения заказов. Так, жители крупнейших городов через услугу экспресс-доставки смогут получить посылки в среднем через 8–15 дней после заказа, что почти в два раза быстрее, чем обычно.