​Российские пользователи Battle.net снова испытывают проблемы с подключением из-за блокировки Роскомнадзора

У российских пользователей игрового онлайн-сервиса Battle.net снова возникли проблемы с подключением к серверам.

По данным телеграм-канала «Эшер II», это связано с тем, что Роскомнадзор заблокировал один из IP-адресов Blizzard.

Сообщения о проблемах начали появляться накануне, 17 июня. Русскоязычная служба поддержки Blizzard Europe сообщила в твиттере, что ищет причины неполадок.

По предположениям главного аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций Карена Казаряна, блокировка затронула четыре-пять миллионов активных пользователей Battle.net.

Справка:

Телеграм-канал «Эшер II» принадлежит IT-специалисту Филиппу Кулину, который отслеживает выгрузку Роскомнадзора.