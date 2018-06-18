​Лучшие выпускники Югры поедут на бал, где получат медали «За особые успехи в обучении»

Завтра, 19 июня, в Ханты-Мансийске пройдет Бал лучших выпускников Югры, на который съедутся 88 самых талантливых одиннадцатиклассников, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием. Для них подготовлены концертная программа, торжественная церемония награждения, запуск воздушных шаров и фуршет.

В Бале лучших выпускников Югры примут участие победители и призеры регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников, интеллектуальных и творческих конкурсов спортивных соревнований регионального, федерального и международного уровней, а также выпускники, набравшие высшее количество (100) баллов по одному учебному предмету по результатам ЕГЭ.

Медали «За особые успехи в обучении» лучшим выпускниками округа вручат Губернатор Югры Наталья Комарова.