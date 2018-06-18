16+
Наверх
Логотип Сиапресс

​Лучшие выпускники Югры поедут на бал, где получат медали «За особые успехи в обучении»

Завтра, 19 июня, в Ханты-Мансийске пройдет Бал лучших выпускников Югры, на который съедутся 88 самых талантливых одиннадцатиклассников, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием. Для них подготовлены концертная программа, торжественная церемония награждения, запуск воздушных шаров и фуршет.

В Бале лучших выпускников Югры примут участие победители и призеры регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников, интеллектуальных и творческих конкурсов спортивных соревнований регионального, федерального и международного уровней, а также выпускники, набравшие высшее количество (100) баллов по одному учебному предмету по результатам ЕГЭ.

Медали «За особые успехи в обучении» лучшим выпускниками округа вручат Губернатор Югры Наталья Комарова.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 12:29, просмотров: 64, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Priority pass в Сургуте - мягкие диваны, бесплатный Wi-Fi и шведский стол // ФОТО

Priority pass в Сургуте - мягкие диваны, бесплатный Wi-Fi и шведский стол // ФОТО
В аэропорту открылся зал ожидания повышенной комфортности
Константин Шперлинг Сегодня в 10:32
239 0
Нам все по плечу!

Нам все по плечу!
В общем, по просьбам трудящихся деньги на все важнейшие государственные дела, без которых можно самим остаться не у дел, власть нашла в кармане... Ну... Этих самых, как их бишь там?! Которые голосовали-то недавно!
Александр Мазурин Сегодня в 10:01
208 0
Начальник ИФНС Сургута Елена Голышева: «Расходы на контрольно-кассовую технику предприниматель может возместить полностью»

Начальник ИФНС Сургута Елена Голышева: «Расходы на контрольно-кассовую технику предприниматель может возместить полностью»
Сергей Степанов 15 июня в 17:04
236 0
С 1 июля у россиян новая обязанность перед государством: отчитываться за поступления на банковские счета

С 1 июля у россиян новая обязанность перед государством: отчитываться за поступления на банковские счета
ИФНС также будет проверять регулярные переводы, чтобы исключить нелегальный заработок
Лилия Сулейманова 15 июня в 10:42
35599 11
Это очень большая ответственность - быть врачом

Это очень большая ответственность - быть врачом
Примите мои искренние поздравления с вашим профессиональным праздником. Счастья и здоровья вам и вашим близким
Надежда Красноярова, председатель думы г. Сургута 17 июня в 10:41
594 0
В ваших надежных руках самое ценное для всех нас – жизнь и здоровье

В ваших надежных руках самое ценное для всех нас – жизнь и здоровье
Уважаемые работники и ветераны здравоохранения, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 17 июня в 10:39
568 0
Благодаря самоотверженному труду медицинских работников югорское здравоохранение достигло значительных успехов

Благодаря самоотверженному труду медицинских работников югорское здравоохранение достигло значительных успехов
Дорогие коллеги, в этот торжественный день желаю вам крепкого здоровья, добра и любви, счастья и благополучия
Галина Шестакова, главный врач БУ «Сургутская окружная клиническая больница» 17 июня в 10:36
594 0
​Уважаемые медицинские работники Сургутского района!

​Уважаемые медицинские работники Сургутского района!
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 16 июня в 22:45
564 0
На открытии фестиваля "Высокий мыс" в Сургутском районе не было замечено ни одной гитары//ФОТО

На открытии фестиваля "Высокий мыс" в Сургутском районе не было замечено ни одной гитары//ФОТО
Барды прятали их от проливного дождя, пытаясь не утонуть. Но улыбались
Маргарита Стройнова 16 июня в 22:55
893 1
Статья дня. Мы проигрываем все: кто-то налоги, кто-то пенсии, а кто-то жизнь

Статья дня. Мы проигрываем все: кто-то налоги, кто-то пенсии, а кто-то жизнь
Сейчас повод для пропаганды — футбол, завтра — какой-нибудь новый арест, послезавтра — очередные санкции
Дмитрий Гудков, политик 16 июня в 17:19
1077 0
Терапевт Гульнара Гараева: «В некоторых случаях перед отпуском нужно обратиться к врачу»

Терапевт Гульнара Гараева: «В некоторых случаях перед отпуском нужно обратиться к врачу»
Нелишним будет собрать дорожную аптечку с медикаментами (список внутри), которые помогут не оказаться на больничной койке вместо пляжа
Лилия Сулейманова 15 июня в 16:05
624 0
​Как в Сургуте отметят День отца?

​Как в Сургуте отметят День отца?
Научиться быть грамотным папой или сделать праздничную открытку помогут в культурных учреждениях города — 16 и 17 июня
Надежда Макаренко 15 июня в 15:47
744 0
Андрей Мартиросов: «Самолет интересный, но приобретать его будем только по заказу регионов»

Андрей Мартиросов: «Самолет интересный, но приобретать его будем только по заказу регионов»
В 2021 году начнется серийный выпуск нового самолета «Байкал». Для кого?
Константин Шперлинг 14 июня в 15:46
2207 1
Заброшенную стройку разворовывают. А это наши с вами деньги

Заброшенную стройку разворовывают. А это наши с вами деньги
Я не знаю причин, по которой строительство остановили, но охранять-то объект нужно было. Ведь когда возобновят стройку, то заново придется вкладывать то, что было украдено и вывезено
Наталья Алейханова, сургутянка 14 июня в 12:19
2027 2
​С праздником Ид аль-Фитр — Ураза Байрам!

​С праздником Ид аль-Фитр — Ураза Байрам!
С именем Аллаха Милостивого и Милосердного!
Муфтий Тагир хазрат Саматов, председатель ДУМ ХМАО–Югры 13 июня в 14:44
953 1
​У медали две стороны

​У медали две стороны
Как в благополучном Сургуте выживают тысячи бездомных
Лилия Сулейманова 13 июня в 13:50
990 1
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика