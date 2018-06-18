Россияне стали больше интересоваться ЧМ-2018 после первой победы сборной России

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что интерес россиян к чемпионату мира по футболу вырос после победы национальной сборной, обыгравшей команду Саудовской Аравии со счетом 5:0 в стартовом матче ЧМ, сообщает «Коммерсант». Согласно исследованию, изначально ЧМ планировали смотреть 52 процента участников опроса, но после победной игры сборной РФ это число выросло до 64 процентов.

Более трети (35 процентов) опрошенных намерены смотреть только матчи с участием российской сборной. Еще 29 процентов россиян собираются регулярно смотреть трансляции футбольных матчей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные опроса.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 16 июня. В нем участвовали 1 тыс. респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,2 процента.