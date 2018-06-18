​Стартовал творческий конкурс «Югре-900»

Стартовал второй этап конкурсных мероприятий, посвященных 900-летию первого упоминания Югры в русских исторических летописях.
В этот раз жителям региона предлагают поучаствовать в нескольких творческих номинациях:
- «Сочинение о своем городе, поселке, истории семьи» включает две подноминации: «Проза» и «Поэзия»;
- «История для социальных сетей»;
- «Видеоролик о своем городе, поселении, истории семьи»;
- «Серия фотографий о своем городе, поселении, истории семьи»;
- «Детский рисунок» включает три подноминации: «Не старше 6 лет», «В возрасте от 6 до 12 лет», «В возрасте от 12 до 17 лет»;
- «Идея для цикла исторических мультипликационных фильмов».
Принять участие можно во всех номинациях, но не более одной творческой работы на каждую. При этом, работа обязательно должна быть авторской и посвящена историческим событиям.
Для участия в конкурсе во всех номинациях (кроме номинации «Детский рисунок») необходимо подать заявку через электронную форму, размещенную на портале «Открытый регион – Югра», в период с 1 июня по 28 августа включительно.
Обладателей «Приза зрительских симпатий» в каждой номинации определит интернет-голосование.