​Стартовал творческий конкурс «Югре-900»

Стартовал второй этап конкурсных мероприятий, посвященных 900-летию первого упоминания Югры в русских исторических летописях.

В этот раз жителям региона предлагают поучаствовать в нескольких творческих номинациях:

«Сочинение о своем городе, поселке, истории семьи» включает две подноминации: «Проза» и «Поэзия»;

«История для социальных сетей»;

«Видеоролик о своем городе, поселении, истории семьи»;

«Серия фотографий о своем городе, поселении, истории семьи»;

«Детский рисунок» включает три подноминации: «Не старше 6 лет», «В возрасте от 6 до 12 лет», «В возрасте от 12 до 17 лет»;

«Идея для цикла исторических мультипликационных фильмов».

Принять участие можно во всех номинациях, но не более одной творческой работы на каждую. При этом, работа обязательно должна быть авторской и посвящена историческим событиям.

Для участия в конкурсе во всех номинациях (кроме номинации «Детский рисунок») необходимо подать заявку через электронную форму, размещенную на портале «Открытый регион – Югра», в период с 1 июня по 28 августа включительно.

Обладателей «Приза зрительских симпатий» в каждой номинации определит интернет-голосование.