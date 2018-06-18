​СМИ: массово проверять счета физлиц налоговая не будет

Ранее siapress.ru сообщил о том, что с 1 июля у россиян появится новая обязанность перед государством — отчитываться за поступления на банковские счета.

Сургутская ИФНС комментировать информацию отказалась, сославшись на отсутствие официальных данных. Между тем, экономисты, не имеющие прямого отношения к фискальным органам, новость комментируют.

«Поправки в НК касаются счетов в драгметаллах. На металлических счетах могут быть металлы или их денежный эквивалент, и владелец может снять их со счета. При этом такие счета не застрахованы в АСВ. Налоговая сможет получать по ним информацию и списывать деньги в счет задолженностей по налогам и блокировать, если на это есть причины. Передавать информацию о движении средств по счетам и картам автоматически банк не будет», — пояснила екатеринбургский экономист Екатерина Мирошкина изданию «Деловой квартал».

Налоговая всегда проверяла операции по счетам и картам россиян, но лишь когда на это были законные основания. Инстанция отправляла в банк официальный запрос после того, как докажет нарушение. И если налоговая докажет, что переводы были налогооблагаемым доходом, то начислит НДФЛ и штраф 20 процентов от суммы.