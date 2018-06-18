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СМИ: Российская таможня хочет обложить пошлинами все покупки в зарубежных интернет-магазинах

Фото: AP Photo/Jens Meyer
Фото: AP Photo/Jens Meyer

Федеральная таможенная служба (ФТС) предложила облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах. Инициатива направлена в Минфин. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на чиновников.

Как отмечает издание, такая мера позволит пополнять бюджет страны на 25 миллиардов рублей в год и сделает конкурентоспособной российскую интернет-торговлю.

Газета добавляет, что сейчас в России не взимается денежный сбор за посылки, стоимость которых за месяц не превышает тысячу евро, а вес — 31 килограмм. Если сумма больше, то размер пошлины составляет 30 процентов, но не менее четырех евро за один килограмм.

По словам замруководителя Федеральной таможенной службы Тимура Максимова, необходимо создать равные условия для российской и трансграничной интернет-торговли. Представитель службы сообщил "Ведомостям", что снижение порога до 200 евро - это только часть решения, так как абсолютное большинство интернет-посылок имеет стоимость в пределах 30 евро. При этом, по данным "Почты России", которые приводит газета, в 2017 году из 283 миллионов иностранных посылок только 0,02 процента стоили дороже 200 евро.


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Сегодня в 10:37, просмотров: 195, комментариев: 0


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