Правительство создаст новую инфраструктуру для пенсионных накоплений

Правительство России разрабатывает законопроект, которым будет создана новая инфраструктура для пенсионных накоплений, сообщает «Коммерсант». «То, что было накоплено гражданами, оно останется. И сейчас будет некоторым образом, я думаю, доработана идеология того, как нужно работать с пенсионными накоплениями, которые уже переданы в негосударственные пенсионные фонды»,— сказала вице-премьер Татьяна Голикова в программе «Итоги недели» на НТВ, не уточнив, однако, в чем заключается суть проекта.

Кроме того, она рассказала, что работодатели, которые отказывают в приеме на работу из-за возраста или же увольняют сотрудника перед выходом того на пенсию, будут наказываться. «Председатель правительства уже дал поручение Роструду пресекать такие случаи и проводить соответствующие контрольно-надзорные мероприятия»,— уточнила вице-премьер.