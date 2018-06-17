Больше миллиона человек подписали петицию против повышения пенсионного возраста

Более миллиона человек подписали петицию в адрес российских властей с требованием не повышать пенсионный возраст в стране, сообщает «Медуза».

Документ был размещен на сайте change.org Конфедерацией труда России, являющейся вторым по численности общероссийским профсоюзным объединением. Петиция набрала миллион голосов за трое суток.

Представители профсоюзов заявляют, что при повышении пенсионного возраста «значительная часть российских граждан не доживет до пенсии». Авторы петиции предлагают решать проблему дефицита пенсионного фонда борьбой с неофициальной занятостью.