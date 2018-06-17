ОПЕК может увеличить добычу нефти с подачи России и Саудовской Аравии

Министр энергетики Александр Новак по итогам визита в Саудовскую Аравию сообщил о планах Москвы и Эр-Рияда предложить странам ОПЕК+ увеличить добычу нефти, сообщают «Ведомости». «Мы предлагаем поднять добычу нефти в третьем квартале на 1,5 миллиона баррелей [в сутки], а потом посмотреть на ситуацию на рынке», – приводятся слова Новака в сообщении Минэнерго.

Ранее Новак говорил, что страны ОПЕК и не-ОПЕК могут обсудить постепенное увеличение добычи нефти на встрече 23 июня в Вене. Кто может начать увеличивать добычу, как могут быть перераспределены квоты, зафиксированные в соглашении, и как быстро новая нефть может поступить на рынок, министр не уточнил.

Сейчас соглашение ОПЕК+ предусматривает ограничение добычи нефти на 1,8 миллион баррелей в сутки. Договоренность действует до конца 2018 года.