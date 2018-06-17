Российские власти займутся «серыми» зарплатами

Российский вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что власти страны планируют в ближайшее время разработать механизм по обелению «серых» зарплат, сообщает «Газета.ру».

По ее словам, вопрос «серых» зарплат является сложной темой.

«…я думаю, что на отрезке 2018-го — первой половины 2019 года мы предложим механизм обеления заработных плат для тех, кто сегодня находится в серой экономике», — сказала Голикова.

Ранее Голикова заявила, что число трудоспособных россиян ежегодно снижается на 400 тысяч. Таким образом она объяснила необходимость пенсионной реформы.