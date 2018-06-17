В России прошел первый митинг против повышения пенсионного возраста

В Новосибирске 16 июня прошел первый в России митинг против повышения пенсионного возраста, сообщает «Эхо Москвы». В акции приняли участие около 300 человек.

Участники митинга потребовали отправить в отставку федеральное правительство. Организаторами акции стали Партия Пенсионеров и «Пенсионеры за достойную жизнь». На нее также пришли члены «Левого фронта», Либертарианской партии и сторонники Алексея Навального, передает портал «Тайга.инфо». Люди недовольны не только повышением пенсионного возраста, но и ростом цен на бензин. Акция прошла без инцидентов, и организаторы заявили, что 28 июня соберут новый митинг.

Между тем, накануне газета «Ведомости» сообщила, что власти отслеживают изменения в общественных настроениях в связи с пенсионной реформой. В Кремле опасаются, что недовольство действиями правительства может перерасти в масштабные протесты. Мониторингом ситуации занимаются сотрудники Управления президент по внутренней политике. В интернете начался сбор подписей против повышения пенсионного возраста. Соответствующие петиции на порталах Change.org и РОИ набрали в общей сложности сотни тысяч голосов.