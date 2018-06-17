16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  62,6851   EUR  72,5329  

В России прошел первый митинг против повышения пенсионного возраста

Фото: Тайга.инфо
Фото: Тайга.инфо

В Новосибирске 16 июня прошел первый в России митинг против повышения пенсионного возраста, сообщает «Эхо Москвы». В акции приняли участие около 300 человек.

Участники митинга потребовали отправить в отставку федеральное правительство. Организаторами акции стали Партия Пенсионеров и «Пенсионеры за достойную жизнь». На нее также пришли члены «Левого фронта», Либертарианской партии и сторонники Алексея Навального, передает портал «Тайга.инфо». Люди недовольны не только повышением пенсионного возраста, но и ростом цен на бензин. Акция прошла без инцидентов, и организаторы заявили, что 28 июня соберут новый митинг.

Между тем, накануне газета «Ведомости» сообщила, что власти отслеживают изменения в общественных настроениях в связи с пенсионной реформой. В Кремле опасаются, что недовольство действиями правительства может перерасти в масштабные протесты. Мониторингом ситуации занимаются сотрудники Управления президент по внутренней политике. В интернете начался сбор подписей против повышения пенсионного возраста. Соответствующие петиции на порталах Change.org и РОИ набрали в общей сложности сотни тысяч голосов.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 15:42, просмотров: 100, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии закрыты.

Мнения

С 1 июля у россиян новая обязанность перед государством: отчитываться за поступления на банковские счета

С 1 июля у россиян новая обязанность перед государством: отчитываться за поступления на банковские счета
ИФНС также будет проверять регулярные переводы, чтобы исключить нелегальный заработок
Лилия Сулейманова 15 июня в 10:42
23241 5
Это очень большая ответственность - быть врачом

Это очень большая ответственность - быть врачом
Примите мои искренние поздравления с вашим профессиональным праздником. Счастья и здоровья вам и вашим близким
Надежда Красноярова, председатель думы г. Сургута Сегодня в 10:41
192 0
В ваших надежных руках самое ценное для всех нас – жизнь и здоровье

В ваших надежных руках самое ценное для всех нас – жизнь и здоровье
Уважаемые работники и ветераны здравоохранения, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района Сегодня в 10:39
193 0
Благодаря самоотверженному труду медицинских работников югорское здравоохранение достигло значительных успехов

Благодаря самоотверженному труду медицинских работников югорское здравоохранение достигло значительных успехов
Дорогие коллеги, в этот торжественный день желаю вам крепкого здоровья, добра и любви, счастья и благополучия
Галина Шестакова, главный врач БУ «Сургутская окружная клиническая больница» Сегодня в 10:36
197 0
​Уважаемые медицинские работники Сургутского района!

​Уважаемые медицинские работники Сургутского района!
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 16 июня в 22:45
253 0
На открытии фестиваля "Высокий мыс" в Сургутском районе не было замечено ни одной гитары//ФОТО

На открытии фестиваля "Высокий мыс" в Сургутском районе не было замечено ни одной гитары//ФОТО
Барды прятали их от проливного дождя, пытаясь не утонуть. Но улыбались
Маргарита Стройнова 16 июня в 22:55
552 1
Статья дня. Мы проигрываем все: кто-то налоги, кто-то пенсии, а кто-то жизнь

Статья дня. Мы проигрываем все: кто-то налоги, кто-то пенсии, а кто-то жизнь
Сейчас повод для пропаганды — футбол, завтра — какой-нибудь новый арест, послезавтра — очередные санкции
Дмитрий Гудков, политик 16 июня в 17:19
736 0
Терапевт Гульнара Гараева: «В некоторых случаях перед отпуском нужно обратиться к врачу»

Терапевт Гульнара Гараева: «В некоторых случаях перед отпуском нужно обратиться к врачу»
Нелишним будет собрать дорожную аптечку с медикаментами (список внутри), которые помогут не оказаться на больничной койке вместо пляжа
Лилия Сулейманова 15 июня в 16:05
577 0
​Как в Сургуте отметят День отца?

​Как в Сургуте отметят День отца?
Научиться быть грамотным папой или сделать праздничную открытку помогут в культурных учреждениях города — 16 и 17 июня
Надежда Макаренко 15 июня в 15:47
705 0
Андрей Мартиросов: «Самолет интересный, но приобретать его будем только по заказу регионов»

Андрей Мартиросов: «Самолет интересный, но приобретать его будем только по заказу регионов»
В 2021 году начнется серийный выпуск нового самолета «Байкал». Для кого?
Константин Шперлинг 14 июня в 15:46
1862 1
Заброшенную стройку разворовывают. А это наши с вами деньги

Заброшенную стройку разворовывают. А это наши с вами деньги
Я не знаю причин, по которой строительство остановили, но охранять-то объект нужно было. Ведь когда возобновят стройку, то заново придется вкладывать то, что было украдено и вывезено
Наталья Алейханова, сургутянка 14 июня в 12:19
1849 1
​С праздником Ид аль-Фитр — Ураза Байрам!

​С праздником Ид аль-Фитр — Ураза Байрам!
С именем Аллаха Милостивого и Милосердного!
Муфтий Тагир хазрат Саматов, председатель ДУМ ХМАО–Югры 13 июня в 14:44
927 1
​У медали две стороны

​У медали две стороны
Как в благополучном Сургуте выживают тысячи бездомных
Лилия Сулейманова 13 июня в 13:50
929 1
Статья дня. ​Сможет ли Собянин успешно возглавить Крым?

Статья дня. ​Сможет ли Собянин успешно возглавить Крым?
Москва утонула в трудовых мигрантах из Средней Азии и нам рассказывают, что без них мы бы утонули в мусоре. Чушь полнейшая
Александр Горный, блогер 13 июня в 10:33
1914 6
Лисы в городе // ФОТО

Лисы в городе // ФОТО
Символ Сургута появился на дорожных знаках
Артем Мазнев 12 июня в 14:54
952 6
В год 100-летия ВЛКСМ День России и День города ощущаются по-особенному

В год 100-летия ВЛКСМ День России и День города ощущаются по-особенному
Дорогие сургутяне, искренне благодарю вас за неравнодушие и любовь к сургутской земле! У нас много планов! Впереди новые победы и достижения
Вадим Шувалов, глава города Сургута 12 июня в 11:38
957 4
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика