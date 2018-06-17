Алан Дзагоев пропустит матч с Египтом

Полузащитник ЦСКА и сборной России по футболу Алан Дзагоев из-за травмы пропустит матч с командой Египта, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Twitter-аккаунт российской сборной.

«Алан Дзагоев не летит с командой на игру в Санкт-Петербург. Он останется в Москве для продолжения реабилитации. После возвращения из Санкт-Петербурга будет оценено функциональное состояние футболиста и принято решение о дальнейшей тактике лечения и реабилитации», – говорится в сообщении.

Дзагоев получил травму на 23-й минуте первого матча сборной России на чемпионате мира. Встреча России и Саудовской Аравии 14 июня завершилась со счетом 5:0 в пользу россиян.

Команды России и Египта встретятся в Санкт-Петербурге во вторник, 19 июня. Матч начнется в 21.00 по московскому времени. Ожидается, что нападающий сборной Египта Мохаммед Салах примет участие в игре. Первый матч египетской сборной против Уругвая он пропустил из-за травмы. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу уругвайцев.