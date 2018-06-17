Законопроект о повышении пенсионного возраста внесен в Госдуму

В субботу правительство направило в Госдуму законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», предполагающий повышение пенсионного возраста. Об этом сообщают «Ведомости».

Законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 14 июня. В субботу он обсуждался на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Комитет Госдумы по труду начнет рассмотрение законопроекта в понедельник, сообщил «РИА Новости» председатель комитета Ярослав Нилов.

Правительство предлагает повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет к 2028 г., для женщин – до 63 лет к 2034 г. Повышение планируется проводить поэтапно, начиная с 2019 г. Реформа затронет мужчин 1959 года рождения и младше и женщин 1964 года рождения и младше.