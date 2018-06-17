В Сургуте отменен концерт Симфонического оркестра. Подвела погода

Концерт Симфонического оркестра Сургутской филармонии, который должен был состояться в субботу в ИКЦ «Старый Сургут» отменен из-за погодных условий. Сообщение об этом появилось в группе Сургутской филармонии в «Вконтакте».

Концерт перенесен на 18 июня. Он состоится в ИКЦ «Старый Сургут» в 17:00, а перед этим, в 14:00 в городском парке культуры и отдыха выступит «Сургут Экспресс-бэнд». Оба мероприятия пройдут в рамках проекта «Летние творческие встречи».