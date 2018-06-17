Профсоюзы предложили повысить пенсионный возраст женщин до 60 лет вместо 63

Представители профсоюзов предложили повысить пенсионный возраст женщин до 60 лет, а не до 63, как предлагает правительство, сообщает «Медуза». Об этом рассказал глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

Чем представители профсоюзов обосновали это предложение, не уточняется. По словам Шмакова, в профсоюзах «в целом против этого законопроекта». «Он не учитывает множество аспектов, нет внятного обоснования, что это даст каждому пенсионеру», — сказал он.

Предложение было высказано на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) 16 июня. В заседании участвовали, в частности, вице-премьер Татьяна Голикова и президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.