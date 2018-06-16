Югорчан приглашают принять участие в археологической экспедиции неподалеку от Угута

В Югре состоится археологическая экспедиция — раскопки многослойного селища в Сургутском районе неподалеку от Угута.

Как отмечают организаторы, среди участников предпочтение отдается людям с опытом работы в археологических экспедициях.

Мероприятие пройдет с конца июня по конец сентября. Участникам обещают зарплату — 900–1200 р. в день. Также компенсируется проезд по стоимости Екатеринбург-Пыть-ях (плацкарт) в сумме до 2500 руб. в одну сторону в случае пребывания в экспедиции не менее 1,5 месяцев.

Подробную информацию можно получить у руководителей экспедиции: Марина Коноваленко, Юлия Балуева, Эльвира Соловьева.