Сургутяне одержали победу в Международном фестивале ремесел коренных народов мира

В Ханты-Мансийске состоялся X Международный фестиваль ремесел коренных народов мира.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, Сургут на мероприятии представила делегация из 28 человек, среди которых 13 воспитанников студии «Нескучающие ручки», 14 специалистов историко-культурного центра «Старый Сургут» и один индивидуальный мастер города.
Девять сургутских мастеров одержали победу в различных номинациях:
- Традиционный костюм в миниатюре — Суконник М.В., Салькова Е.Ю., Лабович О.Н.
- Традиционная кукла, игрушка — Хусаинова Р.Р.
- Художественная обработка кости — Сайнахов А.Д.
- Ткачество — Кулабухова О.А., Редакова А.А.
- Лоскутное шитье — Щербакова Ж.Г., Дорошко Г.А.
Секреты Арт-пикника и других блюд культурной кухни Сургута от участников группы «Прорубь» Юрия Семенкова и Татьяны Кургузовой // ONLINE 18 июня в 10:00