С глаз долой: уже более 100 гаражей снесли в ГК «Нефтяник-1». Остальные уберут к сентябрю

В апреле этого года мы сообщали, что в Сургуте на месте гаражного кооператива «Нефтяник-1» в микрорайоне 5А возведут новую школу.

На данный момент уже больше 100 гаражей в кооперативе демонтированы, осталось убрать еще порядка 450 конструкций.

Закончить работу администрация планирует к сентябрю, а ввести в эксплуатацию школу — в 2022 году.

Однако сами владельцы гаражей считают, что действия чиновников неправомерны, так как у них «есть решения суда, по которым администрация не имеет права сносить гаражи».