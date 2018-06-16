В Сургуте через два года появится завод Северстали

В 2020 году в городе заработает завод сталелитейной и горнодобывающей компании «Северсталь».

Об этом проекте говорили на заседании совета при правительстве округа по вопросам развития инвестиционной деятельности. Общий объем инвестиций составит около 13 миллиардов рублей. А прогнозная выручка — 18 миллиардов. При таких показателях сумма отчислений в консолидированный бюджет составит около полумиллиарда рублей ежегодно.

В настоящее время уже определен земельный участок по улице Автомобилистов площадью более 353 тысяч квадратных метров.

С запуском завода в Югре будет создано около 500 новых рабочих мест.