В Сургутском районе стартовал фестиваль бардовской песни «Высокий Мыс – 2018» // ПРОГРАММА

Вчера в Сургутском районе в Тундрино стартовал фестиваль бардовской песни «Высокий Мыс – 2018».
Мероприятие продлится три дня. В его программе выступления исполнителей, конкурсы, спортивные состязания, дискотека и фейерверк.
Вчера в Сургутском районе в Тундрино стартовал фестиваль бардовской песни «Высокий Мыс – 2018».
Мероприятие продлится три дня. В его программе выступления исполнителей, конкурсы, спортивные состязания, дискотека и фейерверк.
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Секреты Арт-пикника и других блюд культурной кухни Сургута от участников группы «Прорубь» Юрия Семенкова и Татьяны Кургузовой // ONLINE 18 июня в 10:00