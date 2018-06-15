Климат для бизнеса в Сургутском районе по-прежнему самый благоприятный в Югре

Сургутский район второй год подряд занимает первое место в рейтинге по созданию благоприятного инвестиционного климата в Югре. Результаты стали известны на заседании окружного совета по развитию инвестиционной деятельности.

Окончательные позиции муниципалитетов в списке определяет рейтинговый комитет. В его состав входят представители регионального правительства, руководство фонда поддержки предпринимателей и бизнес-эксперты. Все муниципалитеты оцениваются по 26 различным критериям, начиная от времени получения разрешения на строительство и заканчивая уровнем поддержки малого и среднего бизнеса. По совокупности этих показателей Сургутский район вновь оказался на первом месте в окружном рейтинге. Хотя еще два года назад он занимал лишь 11 место.

«Я помню 2015 год, когда мы только приступали к этой работе. Тогда никто не верил в возможность роста числа субъектов малого и среднего бизнеса Сургутского района, как и в реализацию крупных инвестиционных проектов на его территории. Говорилось о том, что рядом находятся более привлекательные муниципалитеты. С тех пор зарегистрированных представителей бизнес-сообщества у нас стало больше практически в два раза, налоговые поступления от них в бюджет Сургутского района за последние два с половиной года составили порядка 150 млн рублей», – отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Сегодня за счет средств инвесторов в Сургутском районе планируются к реализации два значимых проекта – комплекс переработки углеводородных фракций в моторное топливо и индустриальный парк в п. Солнечный с общим объёмом инвестиций в 17 млрд. руб. и созданием более тысячи новых рабочих мест.

К тому же Сургутский район может стать пилотной площадкой в Югре по строительству школ в рамках концессионных соглашений. Инициатива муниципалитета уже была поддержана на окружном уровне. После завершения всех юридических процедур, инвестор будет готов приступить к возведению объекта.