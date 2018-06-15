​Владелец прокси-сервиса для Telegram подал в суд на Роскомнадзор

Владелец прокси-сервиса для Telegram TgVPN Владислав Здольников подал в суд на Роскомнадзор. Он уверен, что блокировка используемых сервисом IP-адресов незаконна, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявления юриста «Роскомсвободы» Саркиса Дарбиняна, представляющего в суде интересы истца.

Иск был подан в Арбитражный суд Москвы от имени зарегистрированной в Шотландии компании Private Networks, владеющей TgVPN.

По версии ведомства, на принадлежащих TgVPN IP-адресах обнаружили призывы к экстремистской деятельности и материалы в поддержу сирийских вооруженных группировок, которые запрещены в России.

В свою очередь истец утверждает, что на всех заблокированных адресах TgVPN, кроме официального сайта-визитки tgvpn.com, не было вообще никакой информации, поскольку они выполняют техническую функцию и не отвечают на веб-запросы пользователей, а если попытаться зайти на них через браузер, можно увидеть пустую страницу.