​Пенсионерка отсудила компенсацию у Югорского фонда капремонта за некачественную работу

Во время ремонта кровли одного из многоквартирных домов в Нефтеюганске, Югорский фонд капремонта приостановил работу подрядчика, который к этому моменту уже демонтирован крышу дома. Обусловлено это было отсутствием проектной документации.

Из-за того, что крыша дома была демонтирована квартиру одной из жительниц залило водой. Эксперты оценили урон в 90 тысяч рублей.

Фонд капремонта не стал возмещать ущерб в добровольном порядке. Тогда прокурор направил исковое заявление в Ханты-Мансийский суд, который удовлетворил его требования.