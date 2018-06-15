​Пенсионерка отсудила компенсацию у Югорского фонда капремонта за некачественную работу

Во время ремонта кровли одного из многоквартирных домов в Нефтеюганске, Югорский фонд капремонта приостановил работу подрядчика, который к этому моменту уже демонтирован крышу дома. Обусловлено это было отсутствием проектной документации.
Из-за того, что крыша дома была демонтирована квартиру одной из жительниц залило водой. Эксперты оценили урон в 90 тысяч рублей.
Фонд капремонта не стал возмещать ущерб в добровольном порядке. Тогда прокурор направил исковое заявление в Ханты-Мансийский суд, который удовлетворил его требования.
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